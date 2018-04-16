"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах уходит в отрыв от Месси

В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах ушел в отрыв от своего главного конкурента за награду в лице форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Десятка же главных претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 30 голов (x2.0) / 60 очков

2. Лионель Месси ("Барселона"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

3-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 27 голов (x2.0) / 54 очка

3-4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 27 голов (x2.0) / 54 очка

5-6. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 25 голов (x2.0) / 50 очков

5-6. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 25 голов (x2.0) / 50 очков

7. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка

8. Мауро Икарди ("Интер"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

9-10. Криштиану Роналду ("Реал"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

9-10. Луис Суарес ("Барселона"): 23 гола (x2.0) / 46 очков

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