"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Теги харри кейнмохамед салахэдинсон кавани серхио агуэро

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к КейнуВ споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 форвард лондонского "ТоттенхэмаХарри Кейн лишь на один забитый мяч опережает вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Следом за ними расположились Серхио Агуэро  ("Манчестер Сити") и Эдинсон Кавани  (ПСЖ).

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 23 гол  (x2.0) / 46 очков

2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

3-4. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 21 гол (x2.0) / 42 очка

3-4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

5-6. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

5-6. Лионель Месси ("Барселона"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

7-8. Неймар (ПСЖ): 19 голов (x2.0) / 38 очков

7-8. Роберт Левандовски ("Бавария"): 19 голов (x2.0) / 38 очков

9. Жонас ("Бенфика"): 25 голов (x1.5) / 37,5 очка

10. Мауро Икарди ("Интер"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

Не пропустите: в матче с "Саутгемптоном" Салах отметился голом и результативной передачей. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
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15 Кристал Пэлас 27 27
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