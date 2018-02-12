"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн лишь на один забитый мяч опережает вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Следом за ними расположились Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и Эдинсон Кавани (ПСЖ).

Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:

1. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 23 гол (x2.0) / 46 очков

2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 22 гола (x2.0) / 44 очка

3-4. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 21 гол (x2.0) / 42 очка

3-4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

5-6. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

5-6. Лионель Месси ("Барселона"): 20 голов (x2.0) / 40 очков

7-8. Неймар (ПСЖ): 19 голов (x2.0) / 38 очков

7-8. Роберт Левандовски ("Бавария"): 19 голов (x2.0) / 38 очков

9. Жонас ("Бенфика"): 25 голов (x1.5) / 37,5 очка

10. Мауро Икарди ("Интер"): 18 голов (x2.0) / 36 очков

Не пропустите: в матче с "Саутгемптоном" Салах отметился голом и результативной передачей. | soccernews.ru