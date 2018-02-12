"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну
В споре за "Золотую бутсу" сезона 2017/2018 форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн лишь на один забитый мяч опережает вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Следом за ними расположились Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и Эдинсон Кавани (ПСЖ).
Десятка же главных претендентов на награду пока выглядит так:
1. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 23 гол (x2.0) / 46 очков
2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 22 гола (x2.0) / 44 очка
3-4. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 21 гол (x2.0) / 42 очка
3-4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 21 гол (x2.0) / 42 очка
5-6. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 20 голов (x2.0) / 40 очков
5-6. Лионель Месси ("Барселона"): 20 голов (x2.0) / 40 очков
7-8. Неймар (ПСЖ): 19 голов (x2.0) / 38 очков
7-8. Роберт Левандовски ("Бавария"): 19 голов (x2.0) / 38 очков
9. Жонас ("Бенфика"): 25 голов (x1.5) / 37,5 очка
10. Мауро Икарди ("Интер"): 18 голов (x2.0) / 36 очков
Не пропустите: в матче с "Саутгемптоном" Салах отметился голом и результативной передачей. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Тоттенхэм
|27
|52
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20