"Золотая бутса" сезона 2018/2019: Месси продолжает лидировать в гонке за наградой

Теги лионель мессикилиан мбаппефабио квальяреллароберт левандовскикшиштоф пентеккриштиану роналду

"Золотая бутса" сезона 2018/2019: Месси продолжает лидировать в гонке за наградой

Продолжается борьба за "Золотую бутсу" - награду, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.

На первой строчке по-прежнему остаётся аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил 33 гола в Ла Лиге. Его главным конкурентом является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (27 голов). Замыкает тройку Фабио Квальярелла из "Сампдории", который отличился 22 раза.

Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 33 гола (*2) = 66 очков;

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 27 голов (*2) = 54 очка; 

3. Фабио Квальярелла ("Сампдория") - 22 гола (*2) = 44 очка; 

4-5. Роберт Левандовски ("Бавария") - 21 гол (*2) = 42 очка; 

4-5. Кшиштоф Пентек ("Милан") - 21 гол (*2) = 42 очка; 

6-7. Дуван Сапата ("Аталанта") - 20 голов (*2) = 40 очков; 

6-7. Луис Суарес ("Барселона") - 20 голов (*2) = 40 очков; 

8-9. Мбайе Дианье ("Касымпаша") - 26 голов (*1,5) = 39 очков; 

8-9. Люк де Йонг (ПСВ) - 26 голов (*1,5) = 39 очков; 

10-12. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 19 голов (*2) = 38 очков; 

10-12. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") = 19 голов (*2) = 38 очков; 

10-12. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 19 голов (*2) = 38 очков.

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
2 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Челси Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 33 28
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
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