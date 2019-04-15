"Золотая бутса" сезона 2018/2019: Месси продолжает лидировать в гонке за наградой

Продолжается борьба за "Золотую бутсу" - награду, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.

На первой строчке по-прежнему остаётся аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил 33 гола в Ла Лиге. Его главным конкурентом является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (27 голов). Замыкает тройку Фабио Квальярелла из "Сампдории", который отличился 22 раза.

Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 33 гола (*2) = 66 очков;

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 27 голов (*2) = 54 очка;

3. Фабио Квальярелла ("Сампдория") - 22 гола (*2) = 44 очка;

4-5. Роберт Левандовски ("Бавария") - 21 гол (*2) = 42 очка;

4-5. Кшиштоф Пентек ("Милан") - 21 гол (*2) = 42 очка;

6-7. Дуван Сапата ("Аталанта") - 20 голов (*2) = 40 очков;

6-7. Луис Суарес ("Барселона") - 20 голов (*2) = 40 очков;

8-9. Мбайе Дианье ("Касымпаша") - 26 голов (*1,5) = 39 очков;

8-9. Люк де Йонг (ПСВ) - 26 голов (*1,5) = 39 очков;

10-12. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 19 голов (*2) = 38 очков;

10-12. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") = 19 голов (*2) = 38 очков;

10-12. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 19 голов (*2) = 38 очков.

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