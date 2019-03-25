"Золотая бутса" сезона 2018/2019: в гонке бомбардиров топ-5 европейских лиг появились неожиданные лидеры

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"Золотая бутса" сезона 2018/2019: в гонке бомбардиров топ-5 европейских лиг появились неожиданные лидеры

Продолжается борьба за "Золотую бутсу" - награду, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.

Первую строчку захватил аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил 29 голов в Ла Лиге. Его главным конкурентом является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (25 голов). Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился 19 раз.

Десятка же рейтинга претендентов на "Золотую бутсу" пока выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 29 мячей

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 25 мячей

3. Фабио Квальярелла ("Сампдория") - 21 мяч

4-5. Криштиану Роналду ("Ювентус"): 19 мячей 

4-5. Кшиштоф Пентек ("Дженоа" - "Милан") - 19 мячей

6-9. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 18 мячей

6-9. Роберт Левандовски ("Бавария"): 18 мячей 

6-9. Луис Суарес (Барселона): 18 мячей 

6-9. Роберт Сков (Копенгаген): 24 мячей

10. Мбайе Диань (Касымпаша): 23 мяча

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Месси может составить конкуренцию только Черепашка из ПСЖ, так как этому клубу просто нет конкуренции в чемпионате Франции.

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РМ

А выиграет всё-равно Месси...

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