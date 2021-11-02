"Золотая клетка": Уткин поделился мнением об академии "Краснодара"

Фото инстаграм Даниила Уткина

Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин дал оценку клубной академии "Краснодара", воспитанником которой он является.

"Однозначно, академия "Краснодара" является одной из сильнейших в России. Последние лет пять точно. При этом её действительно можно назвать "золотой клеткой". Но для каждого рамки несвободы разные. Для меня вообще всё было комфортно. Система академии "Краснодара" отлажена и работает, значит - так и должно быть. Туда приезжают пацаны, которые готовы на многое, чтобы стать футболистами. Они не просто за маечкой приехали. Если они выбирают этот путь, значит, должны следовать правилам", - сказал Уткин.

22-летний хавбек ушел из родного клуба в июне этого года. "Ахмат" арендовал его до конца сезона 2021/22.

Уткин сыграл за основную команду "Краснодара" 64 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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