Золотая молодежь: ТОП-5 европейских бомбардиров в категории U-19

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Золотая молодежь: ТОП-5 европейских бомбардиров в категории U-19

Мировой футбол задает новые тренды, в том числе и мерять навыки и перспективу молодых игроков посредством оценочных стоимостей на авторитетных порталах. Сегодня наша редакция решила отодвинуть этот подход в сторону и посмотреть на другие более важные и интересные показатели. Сегодня говорим о 5 европейских футболистах до 19 лет, которые превзошли своих ровесников по количеству голов за сезон.

Рис Нелсон ("Хоффенхайм", 15 матчей, 6 голов)

19-летний английский атакующий полузащитник Рис Нелсон является воспитанником лондонского "Арсенала" и играет в команде Нагельсманна на правах аренды. В свои годы он не добился тех высот, которые открываются перед его соотечественником и ровесником Джейдоном Санчо в "Боруссии", однако и в составе "крестьян" некоторые заслуги выделить можно. В первую очередь стоит отметить, что Нелсон забил свои 6 голов, имея в активе лишь один полный матч и только 5 выходов в стартовом составе. То есть главный тренер "Хоффенхайма" использует Риса как джокера. В среднем он проводит на поле 35 минут, однако играет очень стабильно – лишь 6 матчей без появления на поле, 2 из которых были связаны с небольшим повреждением. Что касается игровой манеры, то атакующий полузащитник мало чем отличается от типичного футболиста его амплуа – небольшой рост (175 см.), хорошая скорость и неплохой дриблинг. Также можно отметить, что, выходя на замену, он успевает обеспечить команде как минимум 1 удар и 1 ключевую передачу. Очень даже недурно! Не хватает только опыта, чтобы закрепится в основном составе, но, если игра Нелсона будет и дальше идти по нарастающей, то место в стартовом составе "Хоффенхайма" сыскать можно будет!

Рафаэль Леао ("Лилль", 15 матчей, 7 голов)

Таланты на португальской земле появляются регулярно, но вот своевременность появления форварда Рафаэля Леао переоценить сложно. Он вдруг возник на футбольной карте и начал забивать ровно тогда, когда до конца футбольной карьеры Криштиану Роналду в сборной осталось не так уж и долго. Андре Силва подтвердит, что нельзя называть "новыми Роналду" всех, кого попало, но просто имейте ввиду, что наш парень где-то есть и, вполне возможно, скоро он будет готов к новым вызовам. Голевая лихорадка Рафаэля Леао началась в декабре, когда главный тренер Лилля начал трансформировать атакующую тройку Бамба-Пепе-Иконе в атакующую четверку, где Иконе отходит назад, а Леао занимает место в центре нападения. Получилось очень даже неплохо. В последних 8 матчах Лиги 1 Рафаэль забил 6 голов и фактически обеспечив место в нашем сегодняшнем списке, так как до этого он забил всего лишь 1 мяч за сезон. Рафаэль Леао является просто находкой для любого тренера, который любит открывать новые таланты в своих футболистах. Португальский форвард ангольского происхождения совмещает в себе рост в 188 см., который очень хорошо подходит для игры в навесы, и приличную скорость, помогающую Леао не затеряться в контратакующих действиях. Единственная проблема нападающего в том, что при своем телосложении он еще довольно слаб в игре на втором этаже – из 5 попыток борьбы наверху он выигрывает в среднем лишь 2.

Жоао Феликс ("Бенфика", 14 матчей, 7 голов)

Рядом с Рафаэлем Леао в сборной Португалии в будущем может сыграть вингер "Бенфики" Жоао Феликс, который особо ярко засиял в прошлом сезоне. Его "новым Роналду" прозвали уже давно и даже сватают в топовый европейский клуб. Сообщалось, что летом на игрока претендовал "Реал", а сейчас нападающий рассматривается как замена Лукаку в "Манчестер Юнайтед". Сколько стоит португалец? Transfermarkt оценивает его старания в 15 млн евро, а "Бенфика" сообщает, что цена вопроса будет установлена на уровне 120 млн евро. Как вы понимаете, перспектив ему навешали очень много. Но и сам игрок их оправдывает. В текущем сезон португальского чемпионата он отличился 7 голами и 5 результативными передачами, при чем 70% всех этих показателей приходится на 5 последних матчей "Бенфики". В последней фазе атаки португалец уже сейчас умеет очень многое. Португальские эксперты отмечают его умение как отдать ключевую передачу под удар, так и забить самому, при чем не важно какой частью тела – голова и ноги одинаково рабочие. Дриблинг и умение удерживать мяч на фланге в расчет даже не берутся, ведь это стандартный набор классного современного флангового игрока. Но есть вещи, которых избегать все еще не удается. Например, попадания в офсайд. Сейчас у Феликса в среднем по 1 попаданию в офсайд за матч, что на просторах Португалии считается не лучшим результатом.

Джейдон Санчо ("Боруссия", 22 матча, 7 голов)

Сложно переоценить значение Джейдона Санчо в системе нынешней дортмундской "Боруссии", особенно на фоне того, что Марко Ройс продолжает быть "хрустальным" и постоянно "ломается". Главным козырем англичанина являются не голы, а голевые передачи – уже 11 в текущем сезоне (в среднем 1 за 2 поединка). А если добавить сюда еще и 7 голов, которые делают Санчо вторым в нашем списке, то и вовсе получим "атакующую машину", от которой, кстати, в свое время отказался Гвардиола. Прогресс 18-летнего вингера просто впечатляет. За 1 сезон трансферная стоимость футболиста выросла почти на 400% и сейчас составляет 70 млн евро. Отличное продвижение вперед отметили и в сборной Англии. 12 октября Санчо дебютировал за "трех львов" во встрече Лиги Наций против Хорватии. Единственный горький след этой истории заключается в том, что "Боруссия", несмотря на все усилия и результативные действия Джейдона Санчо, не может выиграть уже 3 матча кряду в чемпионате и подпустила к себе "Баварию" на расстояние 3 баллов.

Кай Хавертц ("Байер", 22 матча, 9 голов)

Лучшим бомбардиром европейских топ-чемпионатов в категории U-19 является немецкий универсал Кай Хавертц. Начинал 19-летний игрок как вингер, однако позже был переквалифицирован в одного из элементов треугольника в центре поля и теперь его воспринимают как центрального полузащитника. Как оказалось, Хавертц хорош на любой из этих позиций. На данном этапе немец входит в десятку самых дорогих футболистов планеты на своей позиции (Transfrmarkt оценивает его таланты в 65 млн евро), а также является лучшим бомбардиром "Байера" в нынешнем сезоне Бундеслиги. Особенно хорошо дела Хавертца пошли при Петере Боше – немецкий полузащитник забил 3 мяча в 5 матча и стал идейным воплощением общей ориентации команды на атакующий стиль игры.

Если Петер Бош не провалится в "Байере", как это было в "Боруссии", то вполне возможно, что Хавертц будет прогрессировать ускоренными темпами. Его умение держать мяч, а также высокая скорость помогают ему чувствовать себя при контратакующей игре, словно рыба в воде. Уже сейчас на Хавертца ведут охоту европейские клубы. Особенно часто в прессе называется "Арсенал", который намерен приобрести Кая Хавертца на замену Месуту Озилу.

Игорь Малиенко soccernews.ru

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 22 48
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 22 43
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 41
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 22 36
6 Вольфсбург Вольфсбург 22 35
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8 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
9 Герта Герта 22 32
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12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 22 25
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15 Аугсбург Аугсбург 22 18
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