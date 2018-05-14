Золотой "Локомотив" и другие итоги чемпионата России 2017/2018

Завершился очередной сезон РФПЛ, одним он принес радость, другим – разочарование. В любом случае, этот чемпионат можно назвать удачным с точки зрения интриги, ведь перед последним туром сложилась ситуация, когда только несколько клубов решили все свои задачи, в остальном же борьба шла до последнего, как за Лигу чемпионов, так и за Лигу Европы. Такая же плотность была и в нижней части турнирной таблицы, перед последним туром сразу пять команд находились в трех очках, в том числе и клубы, которые находились в зоне стыковых матчей.

Перед этим сезоном никто не ставил на "Локомотив", специалисты отдавали предпочтение устроившему массовую закупку "Зениту", а также "Спартаку". В итоге же на определенных отрезках сезона проблемы возникали у всех фаворитов, "Зенит" великолепно начал сезон, но затем осенью у него возник спад, преодолеть его не удалось, команда провалилась и после зимней паузы. Манчини не контролировал команду, которая досрочно завершила борьбу за Лигу чемпионов и финишировала только пятой.

"Спартак", казалось, слишком долго отмечал свое чемпионство. Красно-белые никак не могли вкатиться в сезон, они также не впечатляли и в Лиге чемпионов, где потеряли важнейшие очки в дуэли с "Марибором". Ходили даже слухи об отставке Массимо Карреры, однако итальянцу продолжали доверять, несмотря на не лучшее положение (после первой трети сезона "Спартак" занимал восьмое место, отставая от "Зенита" на 11 очков). Красно-белые проснулись только в ноябре, они выдали серию из нескольких побед и подтянулись к лидеру, которым на тот момент являлся "Локомотив". Юрий Семин выстроил отличную команду, которая надежно играла в обороне и проводила быстрые атаки. Так как никто на железнодорожников не ставил, они пользовались этим фактором, часто играя вторым номером, это помогало им набирать очки против фаворитов. 29 октября "Локомотив" догнал "Зенит" и вышел на первое место, после чего лидерство уже не терял.

ЦСКА практически весь сезон стабильно держался на третьем-пятом месте, но в итоге команда выдала прекрасную концовку и в последнем туре сумела опередить "Спартак". Армейцы сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов, красно-белые начнут с квалификационного раунда.

Ключевые матчи

ЦСКА – Локомотив - 1:3 (21 июля 2017 года)

Уже во втором туре "Локомотив" показал, что в отчетном сезоне с ним предстоит считаться. Команда Семина играла от обороны, компактно защищалась, не давая пространство игрокам атаки ЦСКА, при этом железнодорожники при первой же возможности убегали в контратаки, наказывая соперника за ошибки. В первом тайме команды обменялись голами, во второй половине Гончаренко выпустил второго форварда Оланаре, но это дало обратный эффект, в атаке лучше не стало, а вот в центре поля образовалась дыра с уходом Дзагоева. Не лучшим образом отыграла и оборона, Васин в одном из эпизодов подарил мяч Ари, а тот вывел свою команду вперед. Точку в этой игре поставил Тарасов. Также стоит отметить, что в этой игре получил травму Ари, казалось, что "Локомотив" не сможет действовать на том же уровне без основного форварда, но дальнейшие игры показали ошибочность данного суждения.

Зенит – Спартак – 5:1 (6 августа 2017 года)

В четвертом туре "Зенит" принимал на своем поле "Спартак". До этого сезона их называли главными претендентами на чемпионство, но к матчу соперники подходили с разным настроением. Питерцы на тот момент пребывали в прекрасной форме, москвичи же потеряли очки в поединках с "Динамо" и "Уфой". Игра проходила под аккомпанемент сильного дождя с градом. Как оказалось, такая погода стала предвестником целого ливня из забитых голов, пять из них побывали в воротах Реброва, потерявшего после этого матча место в основном составе "Спартака". Сергей даже забил в свои ворота, буквально закинув мяч в сетку. Также у "Зенита" отличились Кокорин, Ерохин, Кузяев и Кришито. Игра была односторонней, после неё многие поспешили заявить, что конкурентов у команды из Санкт-Петербурга нет, и не будет.

ЦСКА – "Спартак" - 2:1 (12 августа 2017)

В шестом туре "Спартак" имел возможность реабилитироваться за разгром от "Зенита", однако в главном дерби страны победил ЦСКА. В этой встрече в очередной раз можно было проследить закономерность, красно-белым не хватало концентрации на концовку матча. Если в прошлом сезоне они вытаскивали игры на зубах, забивая в концовке матча и вырывая победы, то в этом сезоне все было с точностью наоборот. "Спартак" играл вничью с более слабыми соперниками, даже выигрывая в 2 мяча, пропуская на последних минутах. 2:2 с "Динамо", 2:2 с "Тосно", две ничьи с "Марибором" в Лиге чемпионов, 2:2 с "Ростовом". Во всех этих матчах "Спартак" должен был набирать три очка. В поединке с ЦСКА красно-белые вели 1:0 до 83 минуты, но затем пропустил два мяча. Над Массимо Каррерой нависли тучи.

"Спартак" – "Локомотив" - 3:4 (19 августа 2017)

Через неделю и вовсе разразился настоящий шторм, отставка Карреры была близка, но его все же оставили в команде. "Спартак" выигрывал 2:0, полностью превосходя "Локомотив" в первом тайме. На 45 минуте Самедов решил, что неплохо было бы забить и третий гол, он симулировал нарушение со стороны Кверквелии (о чем признался после матча) и просил пенальти, арбитр же не оценил артистические способности Александра, показав ему вторую желтую карточку. Во втором тайме "Локомотив" активизировался, забив четыре гола, "Спартак" же на последней минуте ответил голом Промеса. В итоге команды выдали лучший матч сезона, который показал, что "Локомотив" серьезно настроен на борьбу за самые высокие места.

"Зенит" – "Локомотив" – 0:3 (29 октября 2017)

Матч 15 тура, который проходил в Санкт-Петербурге стал определяющим в этом сезоне РФПЛ. До этого момента "Зенит" шел на первом месте, хотя у "Локомотива" было такое же количество очков. Эта игра должна была определить, кто же вырвется вперед. "Зенит" к тому моменту пребывал в ужасной форме, команда не выигрывала в трех матчах подряд (ничьи с ЦСКА и "Анжи", а также домашнее поражение от "Арсенала"). "Локомотив" же благодаря удачным играм подтянулся к лидеру. Игра проходила под аккомпанемент постоянных атак "Зенита", которые осадили ворота Гилерме, но распечатать вратаря так и не могли, "Локомотив" же показал мастер-класс игры на контратаках. Неувядающий Джефферсон Фарфан сделал три гола в быстрых отрывах, он оформил дубль и отдал голевую передачу на Алексея Миранчука. Железнодорожники возглавили турнирную таблицу и своего уже не упустили.

"Локомотив" – ЦСКА – 2:2 (5 ноября 2017)

Через неделю после битвы с "Зенитом" "Локомотив" прошел испытание московским ЦСКА. Матч получился очень драматичным, в нем было все: четыре гола, причем обе команды вели в счете, удаление, нереализованный пенальти. "Локомотив" забил первым, но затем еще до перерыва пропустил два мяча. ЦСКА контролировал игру, однако в самом начале второго тайме Хосонов получил прямую красную карточку, в результате чего "Локомотив" перехватил инициативу и додавил своего соперника. Фернандеш сначала не реализовал пенальти, но все же исправился и забил с игры.

"Спартак" – "Зенит" - 3:1 (27 ноября 2017) и "Спартак" – ЦСКА - 3:0 (10 декабря 2017)

Эти две игры стоит рассмотреть вместе, так как они символизировали подъём "Спартака", который долгое время находился за чертой претендентов на высокие места. Также красно-белые взяли у своих принципиальных соперников убедительный реванш. В это же самое время "Зенит" окончательно стал сдавать позиции, в дальнейшем опускался все ниже и ниже. В ворота питерцев влетели два мяча в стартовые 30 минут, затем Кришито один мяч отыграл, но на большее гостей не хватило. "Спартак" контролировал ход игры и в конце встречи забил третий гол, огорчив Роберто Манчини, у которого был день рождения. Столько же мячей влетело и в сетку ворот ЦСКА, армейцы ничего не показали в атаке, сами же не смогли сдержать Промеса, оформившего дубль. Третий гол снова забил Пашалич.

"Локомотив" – "Зенит" – 1:0 (5 мая 2018)

В весенней части сезона "Локомотив" был в не самой лучшей форме, но соперники позволили железнодорожникам досрочно оформить чемпионский титул. Сначала был фальстарт в Краснодаре, "быки" не позволили команде Семина завоевать золото на своем поле. Однако уже на следующей неделе "Локомотив" обыграл "Зенит" и сдвинул с трона "Спартак". Красно-зеленые третий раз в своей истории стали чемпионами. Единственный гол в игре, которая должна была завершиться вничью из-за полнейшего отсутствия моментов, забил португалец Эдер. В 2016 его шальной выстрел позволил Португалии выиграть ЧЕ, через два года его гол принес золотые медали "Локомотиву". Интересная деталь: оба эти мяча были четвёртыми для форварда за команду. После этого он не забивал за сборную, не забьет и за "Локомотив", так как вернется в "Лилль".

Бомбардиры

15 голов - Квинси Промес ("Спартак")

Лучшим бомбардиром РФПЛ стал Квинси Промес. Также он стал лучшим иностранным бомбардиром в истории красно-белых. Он впервые выиграл гонку, забив 15 мячей. При этом этот показатель не является лучшим в карьере голландца, ранее он забивал 18 голов за "Спартак" в сезоне 15/16, но в тот год ещё больше забил Смолов. Именно Федор был основным конкурентом Промеса в этом чемпионате, россиянину не хватило одного гола.

Голландец неплохо начал сезон, но в моменты, когда "Спартак" выглядел неважно, он также пропадал из поля зрения. За собой команду не вел, в него попадали стрелы критики, хотя это касается всей команды, которая была уж очень нестабильной в этом сезоне.

14 голов - Фёдор Смолов ("Краснодар")

Смолов забил наименьшее количество мячей за сезон, играя в "Краснодаре". Стоит сказать, что все, что писалось о "Спартаке" применимо и к "быкам", причем даже в большей степени. Шалимов не сумел построить команду, которая бы могла бросить вызов грандам российского футбола. "Краснодар" стремился играть, как "Барселона", но в большинстве своем при просмотре матчей команды можно было наблюдать унылое катание мяча, процент владения был высоким, но в основном это были поперечные передачи. Смолов пропустил старт сезона из-за травмы, затем играл с перепадами: мог забивать в каждой игре, а затем некоторое время молчать.

Открытия

"Локомотив"

Железнодорожники феерили в первой половине сезона, во второй же не показывали чемпионской игры, но все же докатили до финиша на первом месте. За это стоит благодарить соперников. Особенно это касается "Зенита" и "Спартака", которые выступали очень нестабильно. "Локомотив" испытывал проблемы в позиционной атаке, с огромным трудом взламывал оборону соперника, который сидел всей командой в собственной штрафной. В это же время клубы играющие первым номером, ничего не могли сделать с "Локомотивом", который проводил стремительные контратаки, наказывая за малейшие ошибки. Поэтому неудивительно, что команда Семина не проиграла ни одного матча в противостояниях с "Зенитом", "Спартаком" и ЦСКА (4 победы, 2 ничьи), но при этом потерпели два поражения от "Амкара", одно – от "Тосно", которые финишировали в подвале турнирной таблицы. 11 побед "Локомотива" были с минимальным счетом и только трижды команда забивала больше двух голов за матч.

Данные противоречивые, но никто не ждал "Локомотив" на вершине, поэтому он является главным открытием сезона.

"Уфа"

"Уфа" основана 9 лет назад, 4 года назад дебютировала в РФПЛ, закрепилась в элите, а затем началось поступательное движение вверх. В прошлом сезоне уфимцы финишировали седьмыми, а по итогам текущего сезона заняли еврокубковое шестое место. Семак создал боеспособный коллектив, который может дать бой фаворитам. "Уфа" редко забивала, но очень компактно действовала в обороне. ЦСКА (2 ничьи) и "Локомотив" (ничья и поражение) так и не сумели выиграть, забив только один гол за 4 матча. Также терял очки с "Уфой" "Спартак" и "Краснодар".

"Арсенал"

Тульский "Арсенал" до последнего боролся с "Уфой" за ЛЕ, команда заняла седьмое место – это лучший результат в истории. Команда пригласила опытного тренера Миодрага Божовича, который приводил скромный "Амкар" к четвертому месту в 2008 году, в том же сезоне пермяки выходили в финал Кубка. Выиграть трофей тогда не удалось, но Божевич все же выиграл Кубок с "Ростовом". Успешно руководил черногорский специалист и "Арсеналом". Помог ему и старый знакомый Дзюба, который был арендован у "Зенита". В следующем сезоне "Арсеналу" будет непросто, команду покинут несколько игроков, руководству нужно найти им адекватную замену.

Антон Миранчук

Братья Миранчуки в текущем сезоне стали лидерами "Локомотива", стали вызываться в сборную. Однако если Алексей уже несколько лет считается одним из самых перспективных российских игроков, то его брат Антон только в текущем сезоне пробился в основу. В прошлом году он провел за железнодорожников только три игры, также отдавался в аренду в чемпионат Эстонии. Вряд ли кто-то ожидал, что Антон Миранчук сумеет провести такой хороший сезон. Антон – лучший распасовщик команды, на его счету 6 голевых передач, также он забил 4 гола.

Александр Ташаев

Еще одним молодым игроком, который провел прекрасный сезон, стал Александр Ташаев. Прогресс полузащитника "Динамо" отметил и Станислав Черчесов, который включил его в расширенный список игроков, которые могут сыграть на ЧМ-2018. В этом сезоне забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. Так ярко он не играл даже в ФНЛ, в прошлом сезоне он забил только один гол.

Разочарования

"Зенит" (главный тренер Манчини и руководство команды)

"Зенит" снова не угадал с тренером. После неудачи с Луческу случился промах с назначением Манчини. Чем руководствовалось руководство клуба, назначая итальянца? Роберто достаточно раскрученный тренер, который ничего толком не выигрывал. Также в его стиле совершать масштабные закупки игроков, Манчини любит звезд, ему нужны дорогостоящие покупки, но и это не гарантирует титулы. Итальянский специалист за свою карьеру выиграл чемпионат только 4 раза: трижды с "Интером" (одно чемпионство по факту было у "Ювентуса", но затем туринцев лишили золота), но стоит сказать, что в это время разгорелся коррупционный скандал, все гранды итальянского футбола переживали кризис. "Ювентус" и вовсе был сослан в Серию Б, конкуренции не было. Еще одно чемпионство было завоевано с бросающим деньги направо и налево "Манчестер Сити".

Манчини стал чемпионом, что дало ему возможность требовать большую зарплату у своих работодателей, хотя в целом он посредственный тактик, также он не умеет работать с молодежью. В этом плане интересно, что руководство "Зенита" накупило молодых аргентинцев, чтобы именитый тренер раскрыл их лучшие качества, они помогли команде выиграть трофеи, успешно играть в Европе, а затем этих игроков можно было продать за большую сумму. Ранее этим занимался донецкий "Шахтер", но у него был бразильский вектор. У "Зенита" же ничего не вышло, все легионеры деградировали. Также отдельных аплодисментов заслуживает аренда Олега Шатова и Артема Дзюбы в "Краснодар" и "Арсенал". Зачем их отпускали решительно непонятно, они забили "Зениту" по голу, смотрелись в аренде неплохо (особенно Дзюба), Манчини же рассказывал, что команда не может забить, так как у него нет нападающих. На место Дзюбы взяли Заболотного, которого пиарили всю зиму, называя идеальным вариантом, который заменит Артема. Новичок не забивал в 13 матчах подряд, серию удалось прервать только в последнем туре, забив "СКА-Хабаровску", о котором речь пойдет ниже.

Самая богатая команда России в итоге заняла пятое место, она снова пролетела мимо Лиги чемпионов. Ждем нового тренера.

"СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровск" – образец безволия и неуважения к собственным болельщикам. Команда фактически бросила играть посреди сезона, просто отбывала номер. В 2018 году она не забила ни одного мяча, за весь сезон выиграла только две игры, набрала 13 очков. Интересно, что такую команду дважды не сумел обыграть "Ахмат", также два очка в Хабаровске потерял "Спартак". Они вместе с "Ростовом" и "Анжи", которые вообще умудрились проиграть армейцам, помогли избежать полного позора и обновления антирекордов. В чемпионате России меньше всего очков набирала "Тюмень" (8), в РФПЛ – "Химки" (10). Повторение антирекорда состоялось только по забитым мячам, 16 голов за сезон также было у нижегородского "Локомотива".

"СКА-Хабаровск" отправляется в ФНЛ, вряд ли кто-то будет скучать.

Сборная сезона

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Левый защитник: Доменико Кришито ("Зенит")

Центральные защитники: Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Неманья Пейчинович ("Локомотив").

Правый защитник: Владислав Игнатьев ("Локомотив")

Центр поля: Игорь Денисов ("Локомотив"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив")

Группа атаки: Квинси Промес ("Спартак") Алексей Миранчук ("Локомотив"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив")

Нападающий: Федор Смолов ("Краснодар")

Сборная сезона по версии Whoscored

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru