"Золотой мяч": опубликованы места с десятого по четвертое

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"Золотой мяч": опубликованы места с десятого по четвертое

France Football назвал еще пятерку футболистов, которые претендовали на победу "Золотого мяча".

4. Джанлуиджи Буффон  ("Ювентус")

5. Лука Модрич ("Реал")

6. Серхио Рамос ("Реал")

7. Килиан Мбаппе ("Монако"/ПСЖ)

8. Нголо Канте ("Челси")

9. Роберт Левандовски ("Бавария")

10. Харри Кейн ("Тоттенхэм")

Читайте также места с 11 по 15. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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