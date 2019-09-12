"Золотой" тинейджер, продукты перестройки и защитник без контракта с производителем обуви: вспоминаем 10 самых дорогих трансферов лета

Жоау Фелиш ("Бенфика" ⇒ "Атлетико", 126 млн евро)

19-летний португальский вундеркинд провел лишь один полноценный сезон на высоком уровне, но этого оказалось достаточно, чтобы заслужить звание самого дорогого футболиста летом 2019. На "Ванда Метрополитано" воспитанник "Бенфики" призван заменить бывшего идола мадридской публики Гризманна, который таки отправился в "Барселону" со второй попытки. Фелиш почти мгновенно начал отрабатывать выплаченные за него 126 млн евро – уничтожил "Реал" на сборах, провел дебютный гол в Ла Лиге и поразил невероятно требовательного Диего Симеоне, впрочем, как и всю Испанию.

Антуан Гризманн ("Атлетико" ⇒ "Барселона", 120 млн евро)

Накануне ЧМ-2018 третий футболист планеты по версии France Football мог прийти в каталонский гранд за 100 млн евро, но этой суммы звездном французу, похоже, оказалось недостаточно. Гризманн снялся в скандальной "документалке", где "отшил" Бартомеу, а уже через несколько месяцев осознал свою огромную ошибку. В итоге "маленький принц" во второй раз предложил себя "Барсе", стороны немного подкорректировали финансовые условия старого соглашения в пользу чемпионов Испании, и "вуаля" – клаусула 28-летнего футболиста (120 млн евро) была выплачена до последней копейки. Правда, "Атлетико" до сих пор обвиняет "блаугранас" в нарушении правил ФИФА и требует значительно большей компенсации. Сама же игра Антуана пока оставляет довольно неоднозначное впечатление: провал в Бильбао, феерия на "Камп Ноу", провал в Памплоне.

Эден Азар ("Челси" ⇒ "Реал" Мадрид, 100 млн евро)

Один из лучших игроков АПЛ последних лет наконец реализовал свою детскую мечту и надел сливочную футболку "Реала". Transfermarkt оценивает уход Азара из "Челси" в 100 млн евро, испанская пресса настаивает на 110-ти, но это не так важно, потому что в Примере сыграно уже несколько туров, а бельгиец еще не успел отработать ни копейки. На сборах Эден боролся с лишним весом, страдал от насмешек фанатов, которые сравнивали его с другим топ-толстяком Гонсало Игуаином, и травмировался аккурат перед стартом сезона. Его возвращение ожидается после перерыва на матчи сборных, то есть уже на этих выходных

Харри Магуайр ("Лестер" ⇒ "Манчестер Юнайтед", 87 млн ​​евро)

В это трудно поверить, но парень, который до сих пор не подписал контракт с производителями спортивной обуви, стал самым дорогим защитником в истории футбола. "Манчестер Юнайтед" не пожалел 87-ми млн евро, чтобы превратить центрального защитника сборной Англии в нового "босса" собственной обороны. Сейчас Магуайр не демонстрирует чего-то экстраординарного в депрессивном МЮ, но и откровенно не "лажает". Конечно, этого мало, чтобы "сделать" ван Дейка не только на бумаге. Вирджил остается №1 даже без титула "самый дорогой", а Харри еще есть куда расти.

Маттейс Де Лигт ("Аякс" ⇒ "Ювентус", 85,5 млн евро)

Когда находишься под крылом у Мино Райолы, не стоит ожидать, что попадешь в клуб своего сердца, зато денег хватит сполна. Один из героев сенсационного "Аякса", который добрался до полуфинала Лиги чемпионов, мечтал о "Барселоне", а оказался на "Ювентус Стэдиум". Почему так случилось? Каталонцы отказались удовлетворять финансовые аппетиты одиозного агента, который требовал неподъемную для "Кулес" зарплату (12 млн евро) и серьезный бонус от операции (около 10-ти млн). Поэтому, Де Лигт склонился к варианту с Турином, где любезно согласились на все условия мистера Райола. Чтобы жизнь не казалась медом, Сарри посадил экс-капитана Аякса на "банку" уже в первом матче, а двери в основу открылась только после травмы Кьеллини.

Лукас Эрнандес ("Атлетико" ⇒ "Бавария", 80 млн евро)

О договоренности между мюнхенцами и мадридцами по переходу старшего из братьев Эрнандесов было объявлено еще в начале весны, однако соглашение вступило в силу в первый день летнего трансферного окна. 23-летний универсал, который может закрыть любую позицию в обороне, стоил "Баварии" 80 млн евро, что стало абсолютным рекордом в истории "Ротэн". Пропустив почти полгода из-за тяжелой травмы, Лукас быстро набрал необходимые кондиции, проведя два поединка в Бундеслиге. Возвращение Хуммельса в "Боруссию" значительно упростило французу жизнь в новом клубе.

Николя Пепе ("Лилль" ⇒ "Арсенал", 80 млн евро)

"Канониры", которые всегда тщательно считали каждую копейку, решили потягаться с футбольными толстосумами, превосходя самих себя на трансферном рынке. Не успел Обамеянг нарадоваться титулом самого дорогого игрока в истории "Арсенала" (65 млн евро), как уже очень скоро это звание у него украл Николя Пепе. Чтобы убедить Лилль отпустить звезду Лиги 1 на "Эмирейтс", Кронке пришлось выписать чек на 80(!) млн евро. На старте АПЛ африканец не впечатляет – 4 матча, ноль голов.

Фрэнки де Йонг ("Аякс" ⇒ "Барселона", 75 млн евро)

Говорят, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи назвал своего "коллегу" Жозепа Бартомеу настоящим "читером" из трансфера экс-лидера "Аякса" на "Камп Ноу". Лучший полузащитник последнего розыгрыша Лиги Чемпионов уже договорился о контракте с чемпионами Франции, но отчаянный визит Бартомеу в Амстердам перевернул ситуацию с ног на голову. Глава "Барсы" лично убедил нового Хави, Бускетса и Иньесту в одном лице сделать выбор в пользу "Кулес". Делегация каталонского гранда увеличила свое предложение до 75-ти млн евро, а самому игроку пообещали место в основном составе.

Родри ("Атлетико" ⇒ "Манчестер Сити", 70 млн евро)

Молодой испанец лишь за два с половиной года прошел путь от молодежки "Вильярреала" к лучшей команде Англии во главе с Пепом Гвардиолой. После блестящего сезона в составе "Атлетико" 23-летний хавбек получил телефонный звонок от каталонского специалиста, который убедил его отклонить предложение "матрасников" о продлении контракта (с приличным увеличением суммы отступных) и принять новый вызов на Туманном Альбионе. Сумма перехода составила 70 млн евро – трансферный рекорд в истории "горожан". Родри сразу же стал основным у Гвардиолы, однако ему еще необходимо привыкнуть к сумасшедшей интенсивности АПЛ.

Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед" ⇒ "Интер", 65 млн евро)

Бельгийский форвард мгновенно стал любимцем миланской торсиды. Лукаку с первого официального матча начал отрабатывать вложенные в него 65 млн евро, забив "Лечче". Правда, экс-форварду МЮ не привыкать к феерическим дебютам. Он непременно стартовал с голов в каждом из своих последних 4-х клубов. Гораздо важнее то, что будет дальше.

Игорь Малиенко | soccernews.ru