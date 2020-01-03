Зоран Тошич: "Русские пьют виски как воду!"

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Зоран Тошич: "Русские пьют виски как воду!"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, который раньше выступал в ЦСКА, рассказал, как в России относятся к алкоголю и русской кухне.

"Водка очень популярна в России. Хотя они и виски пьют как воду. Мы садимся, приходит официант. "Что будете пить?" Пока я попивал сок, у русского заканчивался виски!

Русскую кухню я пробовал, борщ знаменитый. Там есть мясо, картошка, свекла. Здорово и вкусно", - сказал Тошич.

Футболист перешел из ЦСКА в "Партизан" в 2017 году. В московском клубе полузащитник провел 7 лет.

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