Зотов: "Направили в РФС предложение создать рабочую группу по ситуации в "Тамбове"

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с долгами "Тамбова".

Ранее была названа общая сумма долга тамбовского клуба.

"С "Тамбовом" сейчас ситуация крайне непростая и запутанная. Непонятно, выполнены ли все обязательства, которые давались клубом и его гарантами при лицензировании в РФС. То есть, выделены ли все обещанные деньги? Если да, то куда они пошли? Потому что долги там существенные, явно перекрывающие бюджет клуба. Мы направили в РФС предложение создать рабочую группу по ситуации в "Тамбове", чтобы разобраться почему образовались такие долги и выработать дорожную карту по выходу из этой ситуации. Это клуб Премьер-лиги, у нас еще полсезона впереди, нужно оперативно понять, как его вытащить из этой ямы. Не очень хотелось бы, чтобы "Тамбов" повторил судьбу клубов, которые исчезли в последние годы", - передает слова Зотова Sport24.

По итогам 14 туров РПЛ тамбовчане занимают 13-е место в турнирной таблице с 12 очками в активе.

Проблемы у клуба начались с июня, когда были получены последние деньги из областного бюджета.

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