Зотов: "Штраф Погребняку 20 миллионов евро? Даже 20 миллионов рублей – смешно обсуждать"

Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов не верит, что "Динамо" cможет оштрафовать нападающего Павла Погребняка на 20 миллионов евро.

"Я вообще не понимаю, что происходит. Мне сложно комментировать некий источник. Ну какие 20 миллионов евро?! Давайте будем реалистами. Это просто глупо. На основании чего Павел должен заплатить 20 миллионов евро? Это что такое? Суммарная стоимость футболистов "Динамо"? Откуда это взялось? Ну зачем нам комментировать какой-то источник. Понимаю мы бы комментировали официальную позицию клуба. А здесь даже 20 миллионов рублей – смешно обсуждать.

Кто это говорит? Муравьев? Смертин? Мы просто рассуждаем о том, чего вообще нет. Думаю, если бы действительно что-то было, то и Павел, и его агенты вышли бы на меня. Я и сам не вижу смысла сейчас о чем-либо говорить, потому что некий источник что-то там сказал. А потом все это подхватили. А вообще зная отношения Погребняка к своей работе и профессии, я дико сомневаюсь, что он мог кого-то не поставить в известность и улететь в Турин.

Наверняка в планах у клуба – расстаться с Погребняком. Но все это должно происходить цивилизованно. Иначе это будет выглядеть глупо, ударит по репутации клуба", - приводят слова Зотова российские СМИ.

Напомним, что "Динамо" намерено разорвать контракт с 34-летним Погребняком за прогул.

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