Зозуля может остаться в Испании

Украинский форвард Роман Зозуля, покинувший сегодня "Бетис", может перейти в другой испанский клуб.

Как сообщает Marca, подписать 27-летнего футболиста хочет "Альбасете", который пытается усилить линию атаки.

Стоит отметить, что "Альбасете" выступает в Сегунде. Ранее стало известно, что на Зозулю также претендует другой клуб из второго испанского дивизиона - "Реус". | http://soccernews.ru