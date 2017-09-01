Зозуля может остаться в Испании

Теги альбасетероман зозуля

Зозуля может остаться в Испании

Украинский форвард Роман Зозуля, покинувший сегодня "Бетис", может перейти в другой испанский клуб.

Как сообщает Marca, подписать 27-летнего футболиста хочет "Альбасете", который пытается усилить линию атаки.

Стоит отметить, что "Альбасете" выступает в Сегунде. Ранее стало известно, что на Зозулю также претендует другой клуб из второго испанского дивизиона - "Реус". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Леванте 42 84
2 Жирона 42 70
3 Хетафе 42 68
4 Тенерифе 42 66
5 Кадис 42 64
6 Уэска 42 63
7 Реал Вальядолид 42 63
8 Реал Овьедо 42 61
9 Луго 42 55
10 Кордоба 42 55
11 Реус Депортиу 42 55
12 Райо Вальекано 42 53
13 Севилья II 42 53
14 Химнастик Таррагона 42 52
15 Альмерия 42 51
16 Реал Сарагоса 42 50
17 Нумансия 42 50
18 Алькоркон 42 50
19 Коста Калида 42 48
20 Мальорка 42 45
21 Эльче 42 43
22 Мирандес 42 41
Полная таблица

топ-5 тегов