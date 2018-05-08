Форвард "Альбасете" Роман Зозуля может перебраться в другой клуб Сегунды.

В услугах украинца заинтересован "Кадис", который ведет борьбу за участие в плей-офф за право выхода в Примеру. По итогам 38 туров клуб занимает в таблице второго дивизиона 6-е место.

В 26 матчах сезона украинский бомбардир забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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