Зозуля может перебраться в другой клуб Сегунды

Теги альбасетекадисроман зозуля

Зозуля может перебраться в другой клуб СегундыФорвард "Альбасете" Роман Зозуля может перебраться в другой клуб Сегунды.

В услугах украинца заинтересован "Кадис", который ведет борьбу за участие в плей-офф за право выхода в Примеру. По итогам 38 туров клуб занимает в таблице второго дивизиона 6-е место.

В 26 матчах сезона украинский бомбардир забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Читайте: "Вильярреал" сделал предложение по форварду "Анжера" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов