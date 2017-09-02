Зозуля не перейдёт в "Альбасете"
Владимир Кузьменко, агент бывшего нападающего "Бетиса" Романа Зозули, опроверг информацию о том, что его клиент переходит в "Альбасете".
Сообщается, что 27-летний футболист уже вернулся в Украину. Пока неизвестно, где форвард продолжит карьеру.
Напомним, что Зозуля расторг контракт с "Бетисом" и сейчас является свободным агентом. | http://soccernews.ru
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