Зозуля не перейдёт в "Альбасете"

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Зозуля не перейдёт в "Альбасете"

Владимир Кузьменко, агент бывшего нападающего "Бетиса" Романа Зозули, опроверг информацию о том, что его клиент переходит в "Альбасете".

Сообщается, что 27-летний футболист уже вернулся в Украину. Пока неизвестно, где форвард продолжит карьеру.

Напомним, что Зозуля расторг контракт с "Бетисом" и сейчас является свободным агентом. | http://soccernews.ru

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