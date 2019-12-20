Зозуля объяснил свое скандальное фото

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Зозуля объяснил свое скандальное фото

Украинец Роман Зозуля, играющий за "Альбасете", выступил с заявление касательно своего фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88.

"Мне выдали майку с этим номером, я ее не выбирал. Я понятия не имел о политическом значении этого числа, как и почти все население планеты. В конце игры я увидел огромный разрыв по очкам, что привлекло мое внимание, поэтому я сфотографировался на фоне табло, где был счет 14:88", - приводит слова Зозули Marca.

Отметим, что у цифры 18 есть нацисткий подтекст, так как инициалы Адольфа Гитлера (AH) в латинском алфавите по порядковому номеру имеют цифры 1 и 8. Первая буква А, восьмая - H.   

Тоже касается и числа 88, ведь обе первые буквы из приветствия Гитлера восьмые в алфавите.

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