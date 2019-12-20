Зозуля объяснил свое скандальное фото
Украинец Роман Зозуля, играющий за "Альбасете", выступил с заявление касательно своего фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88.
"Мне выдали майку с этим номером, я ее не выбирал. Я понятия не имел о политическом значении этого числа, как и почти все население планеты. В конце игры я увидел огромный разрыв по очкам, что привлекло мое внимание, поэтому я сфотографировался на фоне табло, где был счет 14:88", - приводит слова Зозули Marca.
Отметим, что у цифры 18 есть нацисткий подтекст, так как инициалы Адольфа Гитлера (AH) в латинском алфавите по порядковому номеру имеют цифры 1 и 8. Первая буква А, восьмая - H.
Тоже касается и числа 88, ведь обе первые буквы из приветствия Гитлера восьмые в алфавите.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10