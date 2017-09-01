Зозуля покинул "Бетис"

"Бетис" расстался с украинским нападающим Романом Зозулей, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Таким образом форвард стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

27-летний Зозуля выступал за "Бетис" с 2016 года, провел за клуб 6 матчей и не забил ни одного гола. В январе 2017 года футболист перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды, но сделка сорвалась из-за протеста фанатов мадридского клуба.

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