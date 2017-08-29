Зозуля получит статус свободного агента

Теги роман зозулябетис

Зозуля получит статус свободного агентаРуководство "Бетиса" готово расстаться с нападающим Романом Зозулей бесплатно.

Как сообщает местная пресса, форвардом интересуются лишь украинские клубы, не готовые платить за игрока деньги.

Ожидается, что форвард получит денежную компенсацию, так как его соглашение с севильцами подписано до 30 июня 2019 года.

Читайте: Руководство "Бетиса" рекомендует Зозуле искать новый клуб | http://soccernews.ru

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