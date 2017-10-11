Зозуля признан лучшим игроком "Альбасете" в сентябре
Форвард "Альбасете" Роман Зозуля признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт клуба.
27-летний футболист стал победителем голосования болельщиков "Альбасете", которое проходило в микроблоге твиттер.
В сентябре Зозуля сыграл за "Альбасете" 4 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Леванте
|42
|84
|2
|Жирона
|42
|70
|3
|Хетафе
|42
|68
|4
|Тенерифе
|42
|66
|5
|Кадис
|42
|64
|6
|Уэска
|42
|63
|7
|Реал Вальядолид
|42
|63
|8
|Реал Овьедо
|42
|61
|9
|Луго
|42
|55
|10
|Кордоба
|42
|55
|11
|Реус Депортиу
|42
|55
|12
|Райо Вальекано
|42
|53
|13
|Севилья II
|42
|53
|14
|Химнастик Таррагона
|42
|52
|15
|Альмерия
|42
|51
|16
|Реал Сарагоса
|42
|50
|17
|Нумансия
|42
|50
|18
|Алькоркон
|42
|50
|19
|Коста Калида
|42
|48
|20
|Мальорка
|42
|45
|21
|Эльче
|42
|43
|22
|Мирандес
|42
|41