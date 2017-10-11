Зозуля признан лучшим игроком "Альбасете" в сентябре

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Зозуля признан лучшим игроком "Альбасете" в сентябре

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист стал победителем голосования болельщиков "Альбасете", которое проходило в микроблоге твиттер.

В сентябре Зозуля сыграл за "Альбасете" 4 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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