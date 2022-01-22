Зозуля раскритиковал форварда "Шахтёра" Мораеса

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Зозуля раскритиковал форварда "Шахтёра" Мораеса

Фото твиттер "Шахтера"

Форвард "Фуэнлабрады" Роман Зозуля остался недоволен интервью нападающего "Шахтёра" Жуниора Мораеса.

Ранее игрок "горняков" заявил, что бразильцев беспокоят последние новости о ситуации в Украине, поскольку они боятся повторения событий 2014 года.

"Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец", - отреагировал Зозуля.

34-летний Мораес в марте 2019 года получил украинское гражданство. В том же месяце получил дебютный вызов в сборную. В его активе 1 гол и 1 ассист в 11 матчах.

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