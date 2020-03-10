Зозуля сравнил испанскую Сегунду с чемпионатом Украины

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля выразил мнение, что уровень второго испанского дивизиона (Сегунды) выше, чем в украинской Премьер-лиге.

"Возвращение в чемпионат Украины? Даже не знаю. Украина всегда в сердце, но я здесь кайфую от жизни, прежде всего, от футбола. Кто разбирается в футболе, понимает, что Сегунда сейчас на две головы выше чемпионата Украины. Сейчас меня начнут закидывать камнями, что вот, мол, ты там. Не все хотят, как это сказать, принять. Что там чемпионат сильнее, жизнь лучше", - сказал Зозуля.

30-летний украинец уехал играть за границу в 2016 году - до "Альбасете" выступал за "Бетис".

На родине форвард защищал цвета "Днепра" и киевского "Динамо".

Не пропустите: Украинская Премьер-Лига возвращается к старому формату. | http://soccernews.ru