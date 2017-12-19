Зозуля вновь признан лучшим игроком месяца в "Альбасете"

Теги роман зозуляальбасете

Зозуля вновь признан лучшим игроком месяца в "Альбасете"Форвард "Альбасете" Роман Зозуля получил приз лучшему игроку команды в ноябре. 

"Рад снова получить эту награду. Мне очень нравятся болельщики "Альбасете", также хочу поблагодарить партнеров, которые очень облегчают задачу. 

Я тренируюсь каждый день для того, чтобы и дальше помогать команде своей работой на поле и голами", – сказал Зозуля. 

Таким образом, Зозуля стал лучшим игроком месяца второй раз подряд.

Читайте: Украинский форвард Зозуля может продолжить карьеру в клубе Примеры | http://soccernews.ru

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