Зозуля: "Я очень благодарен за поддержку болельщиков"

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля рассказал о целях команды на сезон, а также о своей результативности в Сегунде.

"Я очень счастлив. Я очень благодарен за поддержку болельщиков. Самое главное, что команда продолжает набирать очки. Как я уже говорил, личные цели для меня не важны. Важно то, что команда продолжает побеждать. У меня нет никаких забитых мячей в голове. Самое главное – дойти до плей-офф, и если мы этого добьемся, а я буду с четырьмя голами, я буду счастлив, что достиг этой цели.

Я вижу, что наша команда очень сильна. Мы семья. Я был очень удивлен, что клуб, начиная с менеджера, тренера, физиологов или водителя автобуса, похож на семью. Это меня удивило.

Будущее? Я об этом сейчас не думаю. Я человек, который не смотрит вперед. Я живу настоящим. Позже мы сядем и поговорим. Самое главное – достичь максимально высокого уровня", - сказал украинец.

По итогам 15-ти туров сегунды "Альбасете" занимает 17-е место в турнирной таблице.В 11-ти играх первенства украинец забил четыре мяча.

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