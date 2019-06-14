"Зрелищное действие": топ-10 пасов "Спартака" в минувшем сезоне по версии клуба

"Спартак" на своем сайте опубликовал видео, на котором запечатлены 10 лучших пасов пяткой сезона-2018/19. Такие передачи считаются частью стиля игры московского клуба.

"Пас пяткой - зрелищное действие, особенно когда передача оказывается не только эффектной, но и эффективной. Мы собрали для вас топ-10 лучших пяточек сезона, некоторые из которых стали украшением голевых комбинаций", - подписан ролик клуба на YouTube.

В минувшем сезоне "Спартак" расположился на 5 месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от чемпиона "Зенита" на 15 баллов.

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