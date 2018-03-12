Зрители расстроены: "Интер" и "Наполи" голов не забили

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Зрители расстроены: "Интер" и "Наполи" голов не забилиПрограмма 28-го тура итальянской Серии А завершалась центральным противостоянием, в рамках которого один из двух претендентов на чемпионский титул "Наполи" приехал в гости к "Интеру". На прошлых выходных неаполитанцы неожиданно уступили дома "Роме", после чего большинство специалистов списали команду Маурицио Сарри относительно борьбы за Скудетто с "Ювентусом", который, в свою очередь, продолжает идти без потерь и уже после сегодняшнего поединка против "Удинезе" вышел в лидеры, опережая "партенопейцев" на два очка.

"Интеристы" очень плохи во втором круге чемпионата, тем не менее, миланцы сохранили шанс побороться за место в Лиге Чемпионов. Команда Лучано Спаллетти всего на пять пунктов отстает от "джаллоросси", которые замыкают первую тройку, но у "нерадзурри" имелось еще два матча в запасе. Оба наставника не стали изменять себе и выставили достаточно прогнозируемые стартовые составы. Важно отметить, что оправился после травмы и вернулся в строй капитан "Интера" Мауро Икарди, который занял свое привычное место на острие атаки.

Данный матч, как и все остальные на этой неделе, начался с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Давиде Астори. Команды начали встречу с разведки. Никто не собирался рисковать, осознавая цену каждой ошибки. "Наполи" больше контролировал мяч, в то время как "Интер" сосредоточился на игре в обороне. В итоге, за первые 45-ть минут зрители на "Джузеппе Меацца" увидели всего лишь один опасный момент: в концовке тайма Кандрева взял инициативу в свои руки, на скорости сместился в центр, после чего хлестко пробил в дальний угол, но немного не попал.

После перерыва участники футбольного поединка заиграли повеселее. "Нерадзурри" осмелели и на 49-й минуте должны были открывать счет: Шкриниар откликнулся на навесную передачу от Рафиньи и уже наверняка пробивал головой в правый угол, но гостевые владения выручила стойка. "Наполи" очень быстро ответил не менее опасным выпадом: Инсинье решился на удар с линии штрафной, и мяч всего в нескольких сантиметрах разминулся со штангой.

По экватору второго тайма в действиях обеих команд было много сумбура. Некая острота исходила от отдельных исполнителей, но забитых голов зрители так и не увидели.

Таким образом, "Интер" и "Наполи" расходятся нулевой ничьей, которая только на руку их главным оппонентам. В случае с миланцами речь идет об римских клубах, а с неаполитанцами – об "Ювентусе".

"Интер" –  "Наполи" – 0:0

"Интер": Ханданович, Канселу, Шкриниар, Миранда, Д’Амброзио, Брозович, Гальярдини, Кадрева (Валеро, 79), Рафинья (Эдер, 67), Перишич (Карамо, 86), Икарди

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи, Аллан (Рог, 89), Жоржиньо, Хамшик (Зьелински, 71), Кальехон, Л. Инсинье, Мертенс (Милик, 86)

Богдан Архипенко

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7 Сампдория 27 44
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