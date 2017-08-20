Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"

ПСЖ – "Тулуза"

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж, Франция)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Амори Делерю (Ним)

Третий игровой день во Франции завершится в Париже, где один из фаворитов сезона ПСЖ примет "Тулузу". В прошлом сезоне парижане смогли взять лишь очко в противостоянии с этим соперником, отыграв нулевую ничью в домашней встрече. Нынче же расклады перед парижским матчем совсем иные.

Команда Унаи Эмери демонстрирует на старте чемпионата отличные результаты. В двух матчах ПСЖ набрал максимум очков и еще не пропускал в свои ворота. Конечно, нужно сказать, что и соперники парижан пока что не ставили перед командой серьезных испытаний. Обе победы были достигнуты в полсилы. С недавних пор за ПСЖ выступает самый дорогой футболист планеты Неймар, способный в одиночку решить исход матча. Несомненно, с этим усилением дружина Эмери стала еще сильнее, поэтому кто фаворит в этом противостоянии, понятно еще до начала встречи.

В прошлом сезоне "Тулуза" запомнилась любителям статистики высоким показателем ничейных матчей (14 из 38). В общем спортивном плане достижений серьезных не было – тринадцатое место. Уровень чуть ниже среднего. В новом чемпионате "фиалки" были близки к сенсации. Действующий чемпион – "Монако" догонял "Тулузу" в матче-открытии и все же взял верх. Тот досадный проигрыш (3:2) был скрашен минимальной победой над "Монпелье" (1:0) во втором туре.

Отметим, что в прошлом неудачном для ПСЖ сезоне "Тулуза" взяла в матчах со столичной командой четыре очка. Дома "фиалки" были сильнее со счетом 2:0, а в Париже была зафиксирована нулевая ничья.

Интересные факты противостояния ПСЖ и "Тулузы":

В Лиге 1 "Тулуза" не забивает в Париже в трех матчах кряду

ПСЖ пока что не пропускает и не теряет очков в чемпионате

Парижане не проигрывают дома в 19 играх подряд

Последняя встреча соперников состоялась 19 февраля текущего года в Париже, в которой была зафиксирована ничья (0:0)

Ориентировочные составы на игру:

ПСЖ: Ареола – Курзава, Силва, Маркиньос, Алвес, Мотта, Вератти, Рабио, Ди Мария, Неймар, Кавани.

"Тулуза": Ляфон – Мубандже, Жюльен, Яго, Мишлен, Бодиже, Дурмаз, Сангаре, Тойвонен, Жан, Делор.

Прогноз на матч ПСЖ – "Тулуза":

ПСЖ имеет в своем составе игроков экстра-класса. К тому же команда Унаи Эмери играет дома. Фаворитом предстоящего матча букмекеры, конечно же, считают именно парижский клуб. На победу ПСЖ коэффициент равен 1.08 баллам. В успех "Тулузы" просто не верят, оценивая его в среднем в 25.00 баллов. Ничья также считается маловероятным результатом (коэффициент 11,50).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте! Обновленный "Милан" отправляется в гости к "Кротоне"