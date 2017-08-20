Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"
ПСЖ – "Тулуза"
Стадион: "Парк де Пренс" (Париж, Франция)
Начало матча: 22:00
Арбитр: Амори Делерю (Ним)
Третий игровой день во Франции завершится в Париже, где один из фаворитов сезона ПСЖ примет "Тулузу". В прошлом сезоне парижане смогли взять лишь очко в противостоянии с этим соперником, отыграв нулевую ничью в домашней встрече. Нынче же расклады перед парижским матчем совсем иные.
Команда Унаи Эмери демонстрирует на старте чемпионата отличные результаты. В двух матчах ПСЖ набрал максимум очков и еще не пропускал в свои ворота. Конечно, нужно сказать, что и соперники парижан пока что не ставили перед командой серьезных испытаний. Обе победы были достигнуты в полсилы. С недавних пор за ПСЖ выступает самый дорогой футболист планеты Неймар, способный в одиночку решить исход матча. Несомненно, с этим усилением дружина Эмери стала еще сильнее, поэтому кто фаворит в этом противостоянии, понятно еще до начала встречи.
В прошлом сезоне "Тулуза" запомнилась любителям статистики высоким показателем ничейных матчей (14 из 38). В общем спортивном плане достижений серьезных не было – тринадцатое место. Уровень чуть ниже среднего. В новом чемпионате "фиалки" были близки к сенсации. Действующий чемпион – "Монако" догонял "Тулузу" в матче-открытии и все же взял верх. Тот досадный проигрыш (3:2) был скрашен минимальной победой над "Монпелье" (1:0) во втором туре.
Отметим, что в прошлом неудачном для ПСЖ сезоне "Тулуза" взяла в матчах со столичной командой четыре очка. Дома "фиалки" были сильнее со счетом 2:0, а в Париже была зафиксирована нулевая ничья.
Интересные факты противостояния ПСЖ и "Тулузы":
В Лиге 1 "Тулуза" не забивает в Париже в трех матчах кряду
ПСЖ пока что не пропускает и не теряет очков в чемпионате
Парижане не проигрывают дома в 19 играх подряд
Последняя встреча соперников состоялась 19 февраля текущего года в Париже, в которой была зафиксирована ничья (0:0)
Ориентировочные составы на игру:
ПСЖ: Ареола – Курзава, Силва, Маркиньос, Алвес, Мотта, Вератти, Рабио, Ди Мария, Неймар, Кавани.
"Тулуза": Ляфон – Мубандже, Жюльен, Яго, Мишлен, Бодиже, Дурмаз, Сангаре, Тойвонен, Жан, Делор.
Прогноз на матч ПСЖ – "Тулуза":
ПСЖ имеет в своем составе игроков экстра-класса. К тому же команда Унаи Эмери играет дома. Фаворитом предстоящего матча букмекеры, конечно же, считают именно парижский клуб. На победу ПСЖ коэффициент равен 1.08 баллам. В успех "Тулузы" просто не верят, оценивая его в среднем в 25.00 баллов. Ничья также считается маловероятным результатом (коэффициент 11,50).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте! Обновленный "Милан" отправляется в гости к "Кротоне"
опрос
главное
-
Чемпион начинает с уверенной победы: "Реал" громит "Депортиво"
-
ПСЖ громит дома "Тулузу" в заключительном матче тура
-
"Милан" разгромил "Кротоне" в стартовом туре Серии А
-
"Барселона" стартовала в Ла Лиге с победы над "Бетисом"
-
Нефартовый "Уэмбли": дубль Алонсо приносит "Челси" победу над "Тоттенхэмом"
Лента новостей
-
"Бирмингем" арендовал двух защитников "Арсенала"
-
"Манчестер Сити" подтвердил переход Насри в "Антальяспор"
-
ПСЖ готов выслушать предложения "Барселоны" по Ди Марии
-
"Милан" может подписать еще одного игрока "Ювентуса"
-
Черчесов определился с составом на очередной тренировочный сбор сборной России
-
Диего Коста: "Это было не лучшее решение от Конте"
-
Серхио Рамос оконфузился, комментируя свое удаление в игре с "Депортиво"
-
Маротта: "Ювентус" никогда не проигрывает"
-
Букмекеры оценили шансы увольнения Карреры с поста наставника "Спартака"
-
Зидан попросил укрепления команды от Переса
-
Зидан не увидел потенциала в возможном новичке "Барселоны"
-
"Ювентус" следит за ситуацией с переходом Сери в "Барселону"
-
"Спартак" подготовил улучшенное предложение для Ньянга
-
Месси выступил против возвращения в "Барселону" одного из ее бывших игроков
-
Очередной провал? Трансфер Сери в "Барселону" может сорваться
-
Перед покупкой Мбаппе ПСЖ планирует расстаться с некоторыми из своих игроков
-
Фурсенко рассказал, с чем связаны перемены в игре Кокорина
-
Трансфер Дембеле в "Барселону" может быть согласован в течение ближайших нескольких часов
-
Пасторе: "Не может быть и речи о моем уходе из ПСЖ"
-
Роберт Фернандес объяснил, с чем связаны проблемы "Барселоны" в переговорах по трансферах Коутиньо и Дембеле