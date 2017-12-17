Зуев назвал лучшего игрока в истории российского футбола

Хавбек "Ростова" Александр Зуев рассказал о своих кумирах.

"Кумиры? Из иностранцев мне нравятся Роналду, Месси, Неймар. А из россиян отметил бы Аршавина. Думаю, он лучший футболист в российской истории. Меня сравнивают с Дибалой? По игре, конечно, нравится, и по стилю тоже. Знаю, что сравнивают. Раз пишут, то думаю похож. На самом деле, это Дибала подсмотрел все у меня. Я, между прочим, раньше него выбрал себе 10-й номер на футболке (смеется)" - приводят слова Зуева российские СМИ.

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