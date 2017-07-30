Зуев: "Я счастлив, что забил свой первый гол в Премьер-лиге"

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев рассказал о своем голе в матче третьего тура чемпионата России против "Амкара" (1:0).

"Я, наверное, сейчас самый счастливый человек в мире. Все-таки это мой первый гол в премьер-лиге, который я ждал очень долго. Много раз был рядом, но забить никак не получалось, а сегодня наконец прорвало.

В первом тайме мы много атаковали, были моменты, но подвела реализации. Что касается меня, то я старался выглядеть активно, искал мяч, было несколько хороших моментов. Вторую половину начал хуже, поэтому тренер захотел меня поменять. В итоге получилась какая-то ирония судьбы. Хорик Байрамян никак не мог выйти на замену, а я забил за мгновение до своего ухода.

Момент с голом? Решился на удар, получилось, что попал точно в угол. Там и вариантов других особо не было. Рад, что мой гол принес команде победу", - приводит слова Зуева официальный сайт клуба.

Видео: гол Зуева.

Напомним, что 21-летний Зуев выступает за "Ростов" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Спартаку".

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