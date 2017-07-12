Зума интересует сразу два английских клуба

Теги челсикурт зумасток ситивест бромвич альбион

Зума интересует сразу два английских клубаЗащитник "Челси" Курт Зума во время текущего трансферного окна может перейти в другой клуб АПЛ.

Как сообщает источник, это или "Сток Сити", или "Вест Бромвич Альбион".

В ближайшее время стороны должны провести переговоры об аренде игрока.

Напомним, что еще в начале года Зума получил травму колена и был вынужден пропустить около года.  | soccernews.ru

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