Зума исключили из сборной Франции за избиение кошки

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Зума исключили из сборной Франции за избиение кошки

Фото инстаграм Курта Зума

Наставник сборной Франции Дидье Дешам принял решение отказаться от услуг центрального защитника "Вест Хэма" Курта Зума.

По информации ESPN, тренер "трёхцветных" не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за видео с избиением кошки.

Напомним, что игроку грозит тюремное заключение за жестокое обращение с животными.

Французы в марте встретятся со сборными ЮАР и Кот-д’Ивуара.

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