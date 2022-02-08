Зума избежит наказания за избиение кошки

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Зума избежит наказания за избиение кошки

Фото инстаграм Курта Зума

Полиция не будет проводить расследование в отношении центрального защитника "Вест Хэма" Курта Зума.

Напомним, что в интернете появилось видео, на котором 27-летний француз избивает свою кошку.

По информации Sky Sports, правоохранители не планируют выдвигать официальные обвинения в адрес футболиста.

Ранее сообщалось, что по британскому законодательству, против Зума могут возбудить уголовное дело и отправить его в тюрьму на срок до пяти лет.

Не пропустите: Зума отреагировал на критику за избиение кошки. | http://soccernews.ru
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