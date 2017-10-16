Зума мог перейти в "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб защитника "Челси" Курта Зума.

"Пашалич был не единственным игроком, которого я хотел подписать из "Челси". Курт Зума был в списке моих пожеланий, и казалось, что всё готово для ещё одной сделки. Но в последний момент "Челси" решил оставить игрока рядом и отправил его в "Сток Сити" - цитирует Карреру ESPN.

Напомним, что 22-летний Зума выступает за "Сток Сити" на правах аренды, в его активе 9 матчей.

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