Зума мог перейти в "Спартак"

Теги массимо каррераспартак москвакурт зумачелсисток сити

Зума мог перейти в "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб защитника "Челси" Курта Зума.

"Пашалич был не единственным игроком, которого я хотел подписать из "Челси". Курт Зума был в списке моих пожеланий, и казалось, что всё готово для ещё одной сделки. Но в последний момент "Челси" решил оставить игрока рядом и отправил его в "Сток Сити" - цитирует Карреру ESPN.

Напомним, что 22-летний Зума выступает за "Сток Сити" на правах аренды, в его активе 9 матчей.

Не пропустите: Черышев: "Спартак" вышел из "ямы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 7 5
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов