Зума может покинуть "Челси"

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Зума может покинуть "Челси"

Фото: инстаграм Курта Зума

Лондонский "Челси" намерен расстаться с французским защитником Куртом Зума в летнее трансферное окно, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, главный тренер лондонского клуба Томас Тухель не рассчитывает на француза, поэтому футболист может быть выставлен на трансфер. Интерес к игроку проявляют "Эвертон" и "Лестер".

В нынешнем сезоне 26-летний Зума провел за "Челси" 29 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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