Зума не хочет возвращаться в "Челси"

Защитник "Челси" Курт Зума не заинтересован в возвращении в лондонский клуб, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, 24-летний француз хочет иметь стабильную игровую практику, чего не могут ему гарантировать в стане "синих".

Сейчас футболист на правах аренды выступает за "Эвертон" и он склоняется к тому, чтобы остаться в мерсисайдском клубе.

В текущем сезоне Зума сыграл за "ирисок" 31 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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