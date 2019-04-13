Зума не хочет возвращаться в "Челси"

Теги челсиэвертонкурт зуматрансферы

Зума не хочет возвращаться в "Челси"

Защитник "Челси" Курт Зума не заинтересован в возвращении в лондонский клуб, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, 24-летний француз хочет иметь стабильную игровую практику, чего не могут ему гарантировать в стане "синих".

Сейчас футболист на правах аренды выступает за "Эвертон" и он склоняется к тому, чтобы остаться в мерсисайдском клубе.

В текущем сезоне Зума сыграл за "ирисок" 31 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Азар: "Сарри невероятный тренер, он видит футбол также, как и я". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" может расстаться с Дибалой ради покупки "нового Роналду"

"Ювентус" может расстаться с Дибалой ради покупки "нового Роналду"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
14 Борнмут Борнмут 33 38
15 Бернли Бернли 33 36
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов