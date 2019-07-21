Зума определился со своим будущим в "Челси"

Теги челсикурт зумаэвертон

Зума определился со своим будущим в "Челси"

Защитник "Челси" Курт Зума принял решение покинуть лондонский клуб, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, 24-летний футболист хочет вернуться в "Эвертон", поскольку сомневается, что сможет получать стабильную игровую практику на "Стемфорд Боридж".

Ранее новый главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард заявлял, что рассчитывает на француза в следующем сезоне.

Прошлый сезон Зума провёл в "Эвертоне" на правах аренды, сыграл 36 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Контракт игрока с "Челси" рассчитан до лета 2023 года. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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