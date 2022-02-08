Зума отреагировал на критику за избиение кошки

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Зума отреагировал на критику за избиение кошки

Фото инстаграм Курта Зума

Центральный защитник "Вест Хэма" Курт Зума принёс извинения за скандальный инцидент с кошкой.

Напомним, что в интернете появилось видео, на котором 27-летний француз избивает домашнее животное.

"Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, о чём я искренне сожалею. Я также хочу сказать, как глубоко мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить, что наши две кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится", - цитирует футболиста The Sun.

Зума грозит наказание за жестокое обращение с животными - до пяти лет тюремного заключения.

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