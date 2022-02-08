Зума отреагировал на критику за избиение кошки
Фото инстаграм Курта Зума
Центральный защитник "Вест Хэма" Курт Зума принёс извинения за скандальный инцидент с кошкой.
Напомним, что в интернете появилось видео, на котором 27-летний француз избивает домашнее животное.
"Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, о чём я искренне сожалею. Я также хочу сказать, как глубоко мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить, что наши две кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится", - цитирует футболиста The Sun.
Зума грозит наказание за жестокое обращение с животными - до пяти лет тюремного заключения.
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|13
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18