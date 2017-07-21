Зума перешёл в "Сток Сити"

"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Челси" Курта Зума.

"Гончары" арендовали 22-летнего француза на один год. Другие детали сделки не разглашаются.

Зума в прошлом сезоне сыграл за "Челси" 13 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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