Зума: "Погба запретил приходить к нему домой из-за проигрыша в карты"

Защитник "Сток Сити" Курт Зума рассказал, что на него обиделся его соотечественник полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Погба не любит проигрывать в карты. Мы играли с ним в Уно и я его обыграл. Как же он разозлился! После этого Поль сказал: "Больше никогда не приходи ко мне!". Но я ответил: "Мой друг, успокойся, это же только Уно", - приводит слова Зума Goal.com.

Напомним, что Зума и Погба являются давними знакомыми еще по молодежной сборной Франции.

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