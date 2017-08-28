Зума вызван в сборную Франции вместо Варана

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал в национальную команду защитника "Сток Сити" Курта Зума, сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

В составе "трехцветных" Зума заменит травмированного бека "Реала" Рафаэля Варана.

Напомним, что Франции предстоят матчи отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 с Голландией и Люксембургом.

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