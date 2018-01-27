Зверь разбужен: "Бавария" отправила пять мячей в ворота "Хоффенхайма"
Крепкий "Хоффенхайм" приехал в гости к грозной "Баварии", которую обыграл на своем поле. Намеревалась команда из Зинсхайма повторить свой успех и на "Альянц Арене", гости очень резво начали игру, забив два гола за 12 минут, но "мюнхенская машина" нашла контраргументы и достойно ответила.
На третьей минуте матча Киммих сбил Гнабри и арбитр указал на точку. Сам пострадавший вызвался исполнить наказание, пробил угол, однако Улрайх угадал направление и мяч отбил. Первым на добивание все же успел форвард "Хоффенхайма" Ут, которому оставалось добить игровой снаряд в пустые ворота. Пока "Бавария" находилась в сонном состоянии, "Хоффенхайм" успел забить второй гол: после отскока от Боатенга Гнабри выстрелил с дальней дистанции – Ульрайх момент удара прозевал и свою команду не выручил.
Только после второго пропущенного мяча "Бавария" опомнилась, игроки быстро взяли себя в руки и уже к 25 минуте сравняли счёт. Сначала Коман накрутил на фланге защитника, затем навесил на Алабу, Давид сбросил мяч на линию штрафной на Киммиха, а тот пробил – игровой снаряд полетел к Левандовски, который переправил его в сетку. Следом Роббен навесил на голову Боатенга с углового, а защитник без особых проблем вколотил мяч в сетку.
От преимущества "Хоффенхайма" не осталось и следа, "Бавария" получила психологическое преимущество и теперь диктовала свои условия. Еще до перерыва Алаба мог выводить свою команду вперед, но из выгодной позиции не попал в дальний угол, а перед перерывом игрок гостей рукой остановил мяч после удара Левандовски. Дело было в штрафной "Хоффенхайма", однако арбитр пенальти решил не ставить.
Во втором тайме "Бавария" завершила свой камбэк, забив в ворота соперника еще три гола. На 63 минуте Левандоски забросил мяч в штрафную "Хоффенхайма", там его подхватил Коман и точно пробил в правый угол из-под защитника. Затем Роббен снова удачно навесил от углового флажка, на этот раз головой забил Видаль. "Хоффенхайм" рассыпался и больше не сопротивлялся. Гости практически не предпринимали попыток выйти в атаку и доставить проблемы Ульрайху, а в концовке пропустили от своего бывшего игрока. Вышедший на замену Сандро Вагнер поставил жирную точку, замкнув прострел с правого фланга от Рафиньи.
"Бавария" – "Хоффенхайм" 5:2
Голы: Ут, 3 – 0:1; Гнабри, 12 – 0:2; Левандовски, 21 – 1:2; Боатенг, 25 – 2:2; Коман, 63 – 3:2; Видаль, 66 – 4:2; Вагнер, 90 – 5:2.
"Бавария": Ульрайх, Киммих (Вагнер, 84), Баотенг, Зюле, Алаба, Толиссо (Мюллер, 64), Руди, Видаль, Роббен (Рафинья, 77), Коман, Левандовски.
"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич (Акпогума, 46), Хюбнер (Крамарич, 67), Вог, Кадержабек, Гриллич, Гейгер, Рупп (Амири, 59), Цубер, Гнабри, Ут.
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Бавария" - "Хоффенхайм" - 5:2 (обзор) | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"
-
Теплый валлийский прием: "Кардифф" против "Манчестер Сити"
-
Беспроигрышная традиция "Сан-Сиро": В центральном матче тура "Милан" принимает "Лацио"
-
"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии
-
Обескровленный "Кьево" не сумел сдержать "Ювентус"
Лента новостей
-
Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"
-
В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"
-
Теплый валлийский прием: "Кардифф" против "Манчестер Сити"
-
"Витория Сетубал" - "Спортинг" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)
-
Лиссабонский "Спортинг" впервые в истории выиграл Кубок португальской лиги
-
Президент ПСЖ исключил продажу Неймара следующим летом
-
Беспроигрышная традиция "Сан-Сиро": В центральном матче тура "Милан" принимает "Лацио"
-
Налдо стал рекордсменом Бундеслиги
-
Лемар не сыграет с "Марселем"
-
"Левски" объявил о переходе сына Ривалдо
-
"Ювентус" хочет купить вингера "Атлетико"
-
Роналду установил очередной рекорд
-
"Твенте" – ПСВ - 0:2 (обзор)
-
ПСВ победил "Твенте" и другие результаты 20-го тура чемпионата Голландии
-
"Ливерпуль" – "Вест Бромвич" - 2:3 (обзор)
-
"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 4:2 (обзор)
-
"Кьево" – "Ювентус" - 0:2 (обзор)
-
"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии
-
"Вильярреал" в ярком матче переиграл "Реал Сосьедад"
-
Обескровленный "Кьево" не сумел сдержать "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|50
|2
|Шальке
|20
|34
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|33
|4
|РБ Лейпциг
|20
|32
|5
|Боруссия Дортмунд
|20
|31
|6
|Байер Леверкузен
|19
|31
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|31
|8
|Аугсбург
|20
|28
|9
|Хоффенхайм
|20
|27
|10
|Ганновер 96
|19
|27
|11
|Герта
|20
|26
|12
|Фрайбург
|20
|24
|13
|Вольфсбург
|19
|20
|14
|Майнц 05
|19
|20
|15
|Штутгарт
|20
|20
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Гамбург
|20
|16
|18
|Кельн
|20
|13