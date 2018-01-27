Зверь разбужен: "Бавария" отправила пять мячей в ворота "Хоффенхайма"

Крепкий "Хоффенхайм" приехал в гости к грозной "Баварии", которую обыграл на своем поле. Намеревалась команда из Зинсхайма повторить свой успех и на "Альянц Арене", гости очень резво начали игру, забив два гола за 12 минут, но "мюнхенская машина" нашла контраргументы и достойно ответила.

На третьей минуте матча Киммих сбил Гнабри и арбитр указал на точку. Сам пострадавший вызвался исполнить наказание, пробил угол, однако Улрайх угадал направление и мяч отбил. Первым на добивание все же успел форвард "Хоффенхайма" Ут, которому оставалось добить игровой снаряд в пустые ворота. Пока "Бавария" находилась в сонном состоянии, "Хоффенхайм" успел забить второй гол: после отскока от Боатенга Гнабри выстрелил с дальней дистанции – Ульрайх момент удара прозевал и свою команду не выручил.

Только после второго пропущенного мяча "Бавария" опомнилась, игроки быстро взяли себя в руки и уже к 25 минуте сравняли счёт. Сначала Коман накрутил на фланге защитника, затем навесил на Алабу, Давид сбросил мяч на линию штрафной на Киммиха, а тот пробил – игровой снаряд полетел к Левандовски, который переправил его в сетку. Следом Роббен навесил на голову Боатенга с углового, а защитник без особых проблем вколотил мяч в сетку.

От преимущества "Хоффенхайма" не осталось и следа, "Бавария" получила психологическое преимущество и теперь диктовала свои условия. Еще до перерыва Алаба мог выводить свою команду вперед, но из выгодной позиции не попал в дальний угол, а перед перерывом игрок гостей рукой остановил мяч после удара Левандовски. Дело было в штрафной "Хоффенхайма", однако арбитр пенальти решил не ставить.

Во втором тайме "Бавария" завершила свой камбэк, забив в ворота соперника еще три гола. На 63 минуте Левандоски забросил мяч в штрафную "Хоффенхайма", там его подхватил Коман и точно пробил в правый угол из-под защитника. Затем Роббен снова удачно навесил от углового флажка, на этот раз головой забил Видаль. "Хоффенхайм" рассыпался и больше не сопротивлялся. Гости практически не предпринимали попыток выйти в атаку и доставить проблемы Ульрайху, а в концовке пропустили от своего бывшего игрока. Вышедший на замену Сандро Вагнер поставил жирную точку, замкнув прострел с правого фланга от Рафиньи.

"Бавария" – "Хоффенхайм" 5:2

Голы: Ут, 3 – 0:1; Гнабри, 12 – 0:2; Левандовски, 21 – 1:2; Боатенг, 25 – 2:2; Коман, 63 – 3:2; Видаль, 66 – 4:2; Вагнер, 90 – 5:2.

"Бавария": Ульрайх, Киммих (Вагнер, 84), Баотенг, Зюле, Алаба, Толиссо (Мюллер, 64), Руди, Видаль, Роббен (Рафинья, 77), Коман, Левандовски.

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич (Акпогума, 46), Хюбнер (Крамарич, 67), Вог, Кадержабек, Гриллич, Гейгер, Рупп (Амири, 59), Цубер, Гнабри, Ут.

Вячеслав Горбачев

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