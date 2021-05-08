"Зверюга": тренер "Сочи" ярко охарактеризовал игру Заболотного

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Наставник "Сочи" Владимир Федотов высказался об игре нападающего Антона Заболотного.

"Игра Заболотного? Зверюга. У него были хорошие единоборства. В целом очень хорошая игра. Но когда эмоциональность зашкаливает, нападающему иногда не хватает точности удара. Есть над чем работать", - сказал Федотов.

В текущем сезон 29-летний Заболотный сыграл за "Сочи" 29 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

Летом, скорее всего, форвард уйдёт в другую команду. Фаворитом в борьбе за него считается ЦСКА.

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