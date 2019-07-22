Звезда АПЛ хочет признаться в гомосексуальности
Один из топ-футболистов АПЛ готов совершить каминг-аут, сообщает The Sun, при этом не называя имя спортсмена.
Согласно данным таблоида, игрок давно хочет признаться в собственной гомосексуальности, но его останавливает клуб.
Дело в том, что руководители некоего клуба обеспокоены вероятной негативной реакцией фанатов на такую новость.
Отмечается, что футболисту запрещено делать публичное заявление без согласия клуба. При этом партнёры по команде гея поддерживают, считая гомофобию пережитком прошлого.
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|Вулверхэмптон
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|Лестер Сити
|38
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|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
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|Уотфорд
|38
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|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Борнмут
|38
|45
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|38
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|Саутгемптон
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кардифф Сити
|38
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