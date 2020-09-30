Звезда АПЛ призвал освободить из российской тюрьмы водителя экс-хавбека "Спартака" Фернандо

Бразильский нападающий "Эвертона" Ришарлисон призвал освободить из российской тюрьмы Робсона Оливейру, который ранее работал водителем у бывшего полузащитника московского "Спартака" Фернандо.

В прошлом году Робсон был арестован при попытке ввезти в Россию наркотические вещества. По словам водителя, препараты он вез по поручению Фернандо для его тестя.

"Бразилец имеет проблемы в России. Робсон Оливейра уже больше года содержится в тюрьме за преступление, которое он не совершал", — написал Ришарлисон в своем Twitter.

Напомним, что Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 годы. Сейчас он играет за китайский клуб "Бэйцзин Гоань".

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