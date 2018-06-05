Звезда АПЛ желает продолжить карьеру в "Барселоне"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен желает продолжить свою карьеру в каталонской "Барселоне".

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний хавбек "шпор" входит в сферу интересов "сине-гранатовых". Однако пока каталонский гранд попыток подписать датчанина не предпринимал. В случае, если же "Барса" таки сделает конкретные шаги для подписания игрока, тот будет готов запросить трансфер на "Камп Ноу" у своего клуба.

В завершившемся сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, уход Неймара заставил "Барселону" резко поднять клаусулы своих игроков. | soccernews.ru