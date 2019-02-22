Звезда "Атлетико" Годин близок к переходу в "Интер"
Защитник "Атлетико" ДиегоГодин готов к трансферу в "Интер". Об этом сообщает Sky Sports.
О подписании контракта станет известно в ближайшее время.
"Мы почти достигли соглашения в переговорах. Мы были очень рады видеть, как он забил "Ювентусу", однако о деталях пока не буду говорить. Я думаю о трансфере игрока станет известно в ближайшее время", - сказал генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта.
Ранее сообщалось, что Годин признан лучшим футболистом недели Лиги чемпионов.
Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта на стадионе "Ювентус". Начало - в 23:00 (мск).
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 27 играх за мадридский клуб, отметившись 3 голами и 1 ассистом.
Не пропустите: Стало известно, кто признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9