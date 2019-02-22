Звезда "Атлетико" Годин близок к переходу в "Интер"

Защитник "Атлетико" ДиегоГодин готов к трансферу в "Интер". Об этом сообщает Sky Sports.

О подписании контракта станет известно в ближайшее время.

"Мы почти достигли соглашения в переговорах. Мы были очень рады видеть, как он забил "Ювентусу", однако о деталях пока не буду говорить. Я думаю о трансфере игрока станет известно в ближайшее время", - сказал генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта.

Ранее сообщалось, что Годин признан лучшим футболистом недели Лиги чемпионов.

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта на стадионе "Ювентус". Начало - в 23:00 (мск).

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 27 играх за мадридский клуб, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

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