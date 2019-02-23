Звезда "Баварии" установила личный анти-рекорд

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер начал матч 23-го тура Бундеслиги против "Герты" на скамейке запасных.

В предыдущих 3 матчах игрок не выходил на поле с первых минут встречи. Такого результата у 29-летнего немца с 2009 года.

В нынешнем сезоне Мюллер участвовал в 20 матчах, отметившись 4 голами и 5 ассистами.

"Бавария" располагается на 2 месте турнирной таблицы, имея в активе 48 очков.

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