Звезда "Баварии" установила личный антирекорд
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер начал матч 23-го тура Бундеслиги против "Герты" на скамейке запасных.
В предыдущих 3 матчах игрок не выходил на поле с первых минут встречи. Такого результата у 29-летнего немца с 2009 года.
В нынешнем сезоне Мюллер участвовал в 20 матчах, отметившись 4 голами и 5 ассистами.
"Бавария" располагается на 2 месте турнирной таблицы, имея в активе 48 очков.
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Месси установил очередной рекорд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|22
|51
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Байер Леверкузен
|22
|36
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фрайбург
|23
|27
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|25
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|22
|13