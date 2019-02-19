Звезда ЦСКА была травмирована в товарищеском матче против "Картахены"

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Звезда ЦСКА была травмирована в товарищеском матче против "Картахены"

Игрок ЦСКА Алан Дзагоев был травмирован в товарищеском матче против "Картахены".

Футболист получил повреждение на 16-й минуте. 28-летнего хавбека унесли с поля на носилках. На замену ему вышел полузащитник Кристиян Бистрович.

Насколько серьезна травма станет известно после полного медицинского осмотра.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 11 матчах и отметился одной результативной передачей.

Ближайший матч московской команды состоится 2 марта против тульского "Арсенала". Начало - в 14:00.

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