Звезда ЦСКА была травмирована в товарищеском матче против "Картахены"

Игрок ЦСКА Алан Дзагоев был травмирован в товарищеском матче против "Картахены".

Футболист получил повреждение на 16-й минуте. 28-летнего хавбека унесли с поля на носилках. На замену ему вышел полузащитник Кристиян Бистрович.

Дзага покидает поле на носилках. Будем надеяться, что всё обойдётся #КартахенаЦСКА pic.twitter.com/PuaBPT9kIu — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 февраля 2019 г.

Насколько серьезна травма станет известно после полного медицинского осмотра.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 11 матчах и отметился одной результативной передачей.

Ближайший матч московской команды состоится 2 марта против тульского "Арсенала". Начало - в 14:00.

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