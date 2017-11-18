"Звезда" - "Динамо Киев" - 0:2, "Заря" – "Верес" - 1:1 (обзоры)

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"Звезда" - "Динамо Киев" - 0:2, "Заря" – "Верес" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 16-го тура чемпионата Украины.

"Звезда" - "Динамо Киев" - 0:2

"Заря" – "Верес" - 1:1

Не пропустите: Киевское "Динамо" обыграло "Звезду", "Верес" отстоял ничью в матче с "Зарей". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 16 36
2 Динамо Киев 15 32
3 Олимпик Донецк 15 25
4 Верес Ровно 16 22
5 Ворскла 15 21
6 Заря Луганск 16 20
7 Мариуполь 15 20
8 Александрия 16 15
9 Звезда Кропивницкий 16 14
10 Карпаты Львов 16 14
11 Черноморец Одесса 15 12
12 Сталь Каменское 15 11
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