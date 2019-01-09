Звезда Евро-2016 получил заманчивое предложение из Китая

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Звезда Евро-2016 получил заманчивое предложение из Китая
"Далянь Ифан" проявляет интерес к полузащитнику "Марселя" Димитри Пайе, сообщает France Football.

По сведениям издания, китайский клуб намерен приобрести футболиста в январе и готов заплатить за него около 30 миллионов евро. Самому игроку китайцы готовы платить зарплату в размере девяти миллионов евро в год.

31-летний Пайе перешел в "Марсель" прошлой зимой из "Вест Хэма" за 29 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за провансальский клуб 24 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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